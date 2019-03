Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi ha minacciato un naufrago di farlo picchiare una volta tornato in Italia?

L’accusa – che secondo la ricostruzione dei fatti sarebbe stata rivolta al cantante di Amici – è stata portata a galla dal figlio di Brigitte Nielsen che avrebbe sentito il piccolo di casa Rodriguez borbottare fra sé “peccato non posso picchiarlo qua, lo faccio picchiare a Milano”.

La frase incriminata sarebbe avvenuta giorni fa, ma il cantante l’ha rinfacciata a Jeremias solo oggi.

L’ex gieffino ha prontamente smentito, accusando il figlio di Brigitte, che ha riportato la frase, di menzogne.

“Ci sono le prove? No? Allora ciao. Sarà la mia parola contro la tua, perché è una cazz*ta, grazie comunque per averla detta oggi a due giorni dalla puntata, sei un coglio*e, fai schifo! Ti sei inventato una cosa del genere, fai schifo. Se ti andava così male perché non l’hai detta al momento e l’hai detta ora? E’ un’accusa molto grave, stai giocando sporco. Non sei un uomo perché invece di dirlo a me vai a dirlo ad altri, è un’accusa molto grave”