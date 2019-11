L’Isola dei Famosi tornerà in primavera per il sesto anno in casa Mediaset e se Alessia Marcuzzi sembrerebbe essere confermata, il ruolo dell’inviato probabilmente no. Stando a quanto riportato dal portale televisivo Anticipazioni.Tv, sarebbero infatti in quattro i candidati al ruolo vacante di inviato.

Secondo i rumors raccolti dal portale televisivo i quattro candidati sarebbero tutti già avvezzi ai reality: Brice Martinet, Rocco Siffredi, Marco Maddaloni e Clemente Russo.

Ecco cosa hanno scritto:

“Stando a quanto trapelato sul web, sarebbero ben quattro i candidati che potrebbero prendere il testimone di Alvin. Come è ormai risaputo, il ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi è sempre stato difficile da interpretare: guidare i naufraghi, spiegare le prove e cercare di mantenere l’equilibrio nel gruppo, non sono certamente una passeggiata. Per tale motivo, gli autori sarebbero alla ricerca di un personaggio tenace e in grado di gestire un cast affamato. Ed ecco che sono spuntati ben quattro candidati, di cui tre sono ex isolani. Stiamo parlando di Brice Martinet (secondo classificato della 10^ edizione), Rocco Siffredi (quinto classificato della 10^ edizione), Marco Maddaloni (vincitore dell’ultima edizione) e Clemente Russo (ex concorrente del Grande Fratello Vip). Stando ai rumors, sarebbe il re dei film a luci rosse ad essere in vantaggio”.

Rumors infondati o qualche verità c’è?

Nel dubbio vi piacerebbe uno di loro come inviato della nuova Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)