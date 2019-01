Jeremias Rodriguez alla fine non partirà per la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Il fratellino di Belen, a cui i medici avevano dato un mese di tempo per riprendersi dalla rottura del metatarso, alla fine ha dovuto cedere al volere del dottore nonostante a Verissimo da Silvia Toffanin avesse detto di voler addirittura partire per vincere L’Isola dei Famosi.

“Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”.