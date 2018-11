Chi è ad oggi il vip più famoso contattato dagli autori di Magnolia e Mediaset per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Sicuramente Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo come il Ken Umano.

Il suo nome è stato fatto per primo dal settimanale Spy nel numero uscito in edicola lo scorso 12 ottobre, insieme a quelli di Wanda Fisher, Fariba Tehrani, Akash Kumar ed Antonio Andrea Pinna, unico – al momento – già scritturato per partecipare.

Se Pinna è dentro, il Ken potrebbe essere già fuori.

A lasciar intendere questa decisione è stato lo stesso Rodrigo Alves durante lo scherzo che è stato realizzato a sua insaputa da Le Iene e mandato in onda ieri sera, dove – in macchina con l’amico Giacomo Urtis – ha dichiarato:

“Sono stanco dei reality, non voglio fare il Grande Fratello, è stancante, non mi piace. No”.

Rodrigo Alves quest’anno, dopo aver partecipato come guest star al Grande Fratello di Barbara d’Urso, è entrato anche al Celebrity Big Brother in UK.

Che sia una decisione definitiva?

Isola dei Famosi 2019, il cast contattato

Antonio Andrea Pinna (ex vincitore di Pechino Express)

Fariba Teherani (mamma di Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino Express)

Akash Kumar (modello, ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Rodrigo Alves (il Ken Umano, opinionista di Domenica Live)

Wanda Fisher (la sosia di Ivana Spagna, opinionista dei salotti di Santa Barbar)

Claudio Sona (ex tronista di Uomini e Donne)

Yola Berrocal (star spagnola, ex concorrente di Supervivientes)

Antonella Mosetti (showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Justine Mattera (showgirl, ex concorrente di La Fattoria)

Viola Valentino (cantante, ex concorrente di Music Farm)

Gegia (attrice, ex vincitrice di Ritorno Al Presente)

Jeremias Rodriguez (ex concorrente del Grande Fratello Vip)