Finalmente ci siamo: il nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Rocco Siffredi, ex naufrago della prima storica edizione di Canale Cinque, quella vinta dalle Donatella.

In un’intervista concessa ad Andrea Scarpa del quotidiano Il Messaggero, Rocco Siffredi ha infatti parlato del suo futuro televisivo, svelando di aver avuto dei contatti con la produzione del reality di sopravvivenza:

«Di nuovo c’è anche che Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ci stiamo mettendo d’accordo».

Con lui sembrerebbe (forse?) chiuso il cast fisso del reality. Ci sarà Alessia Marcuzzi alla conduzione, Alvin nel ruolo di inviato (sembrerebbe sfumata l’ipotesi di vederlo come concorrente) ed il duo Alda D’Eusanio – Rocco Siffredi in studio come opinionisti. Siamo pronti?

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin, ex inviato de L’Isola dei Famosi (e forse ora nuovamente inviato?)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jeremias Rodriguez (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)