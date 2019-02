La caduta del Mago Divino Otelma è stato l’evento trash della scorsa puntata de L’Isola dei Famosi. Nonostante l’ironia sui social e le risate che ci siamo fatti (non provate a negarlo b!tc hes), Otelma si sono fatti un taglio sulla testa e sono subito stati seguiti dai medici presenti sull’isola.

Il/I Divino – stando a quello che si legge su Blogo – sarebbero attualmente in ospedale per accertamenti. Ma le prime notizie ufficiale le ha date poco fa Alvin dal suo profilo Instagram. L’inviato de L’Isola dei Famosi ha tranquillizzato tutti rivelando che il/i Divino stanno bene, nonostante il taglio che si sono fatti sulla testa.

“Il Divino sta bene, abbiamo fatto tutti gli accertamenti. Adesso si sta riposando perché ha un taglio sulla testa. Però sta bene, lui è molto forte, è sempre stato presente. Lui ironizzava sulla prova di giovedì in puntata, era triste per non aver conquistato le polpette. Il grande Divino si è dimostrato davvero un Divino”.