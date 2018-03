L’Isola dei Famosi è in onda da oltre due mesi ed ormai molti naufraghi hanno perso peso: Rosa Perrotta ha perso otto kg (premi qua per vedere le foto prima e dopo), Francesca Cipriani una decina e Franco Terlizzi è sceso di molte taglie.

Non tutti però hanno trovato giovamento dal digiuno forzato dato che pare che una naufraga (Bianca Atzei) sia addirittura ingrassata di un kg.

Come abbia fatto ad ingrassare in quel contesto non ci è dato saperlo, ma vedo già all’orizzonte orde di indignati del web che urla ai paninozzi passati di nascosto.

FONTE VIDEO | Isola.Mediaset