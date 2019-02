Che fine ha fatto il Divino Otelma dopo l’incidente con Francesca Cipriani a L’Isola dei Famosi?

Il “maghetto” – come lo chiamava in maniera dispregiativa Antonella Elia ai tempi della loro edizione – ha battuto la testa e pare abbia riportato un grosso ematoma ma, come rivelato dall’agenzia stampa, non ha riportato ferite gravi e presto tornerà sulla playa insieme a tutti gli altri naufraghi.

“Per quello che sappiamo, il Divino Otelma non ha riportato ferite gravi. Non c’è niente di grave, non è successo niente di grave. Al momento va tutto bene, non ci sono ferite gravi. Questo è ciò che ci ha comunicato la produzione. Stiamo aspettando dettagli più precisi”.

Nel daytime di ieri, infatti, Otelma mancava all’appello e la Cipriani durante un confessionale ha svelato di non averlo fatto di proposito e di essere mortificata.

“Tornare sull’isola è un’emozione particolare. Pensavo di averla salutata per sempre e invece, adesso, sono tornata. (…) Ragazzi, io non volevo far male al Divino, sono mortificata, veramente!“.



Ecco il video: