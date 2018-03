Isola dei Famosi, quest’anno è una vera e propria ecatombe di concorrenti: a distanza di 24 ore dal ritiro di Franco Terlizzi (pare per problemi medici), anche Francesca Cipriani è stata costretta a tornare in Italia in anticipo.

Questa volta però, al contrario di Terlizzi, pare che la Cipriani non sia stata rimandata a casa per problemi di salute, ma perché avrebbe gravemente infranto il regolamento.

Secondo quanto riportato dal comunicato di Mediaset (che potete leggere per intero premendo qua), la Cipriani avrebbe portato sull’Isola delle scorte di cibo che avrebbe nascosto nel kit di sopravvivenza: fra il cibo confiscato pare abbiano trovato delle barrette energetiche, del cioccolato fondente, della pasta per pizza e delle caramelle gommose.

Nel suo sacco sarebbe stata trovata anche una scatola di cereali sottomarca, ma questa pare le sia stata portata dalla Marini:

“I cereali non sono miei, lo giuro, me li ha portati Valeria e mi ha detto ‘Sai quanti devi mangiarne per diventare come me?’ io avevo fame e li ho accettati”.

La Cirpry ora è in volo e martedì sarà in studio da Alessia Marcuzzi.