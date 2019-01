Filippo Nardi per diventare il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi deve passare un televoto che si terrà la prima puntata in onda giovedì su Canale Cinque? Niente di più falso. Il rumor – che era circolato qualche giorno fa – è stato smentito proprio dall’ex gieffino ospite a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Vorrei smentire la voce che vorrebbe un televoto fra me ed un naufrago per il ruolo di inviato, non ci sarà niente. Io sono l’unico inviato, i naufraghi saranno i naufraghi”.

L’allusione è ovviamente rivolta ad Alvin, dato come inviato ufficiale da un noto blogger televisivo.



, come rivelato da lui stesso sempre a Verissimo, sarà uno dei naufraghi della prossima edizione de, che tornerà con la quattordicesima edizione giovedì su Canale Cinque.

“Vado, vinco e torno“, il suo brevissimo commento su Instagram.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)