Mancano ancora molti mesi al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma il toto-cast è già iniziato e dopo aver parlato del possibile arrivo del cantante neomelodico Rosario Miraggio, questa volta sul tavolo degli autori è arrivato un altro nome che – fra le pagine di Di Più Tv – si è candidato addirittura gratuitamente: sto parlando di Sossio Aruta.

“Se parteciperei all’Isola dei Famosi? Assolutamente sì. La farei pure gratis”.

Storico volto di Uomini e Donne e della prima edizione di Temptation Island Vip (dove ha partecipato in coppia con la compagna Ursula Di Bennardo, da cui ha avuto una figlia pochi giorni fa), Sossio Aruta in passato ha partecipato anche al reality calcistico di Italia 1, Campioni – Il Sogno.



Isola dei Famosi, il probabile cast

persarebbe quindi il terzo reality show a cui parteciperebbe.Conoscendo però la sua personalità, il suo carattere e l’alto tasso di trash che ci regalerebbe, tifo fortemente per l’arrivo diin Honduras: autori non lasciatevelo sfuggire.

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)