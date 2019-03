L’Isola dei Famosi quest’anno sulla carta sarebbe dovuta essere davvero bella fra pirati, ciurma, galeotti, caccia al tesoro e le celeberrime polene annunciate in conferenza stampa e concretizzate con l’arrivo di Francesca Cipriani e del Divino Otelma (unica vera nota interessante di questa edizione).

Purtroppo, non si sa bene per quale motivo, nel giro di un paio di settimane il tema “piratesco” è stato accantonato, le Polene sono sparite e la caccia al tesoro è tornata – di tanto in tanto – con poco interesse.

L’Isola dei Famosi da “piratesca” si è trasformata in Isola e basta trainata esclusivamente – nel bene o nel male – da Soleil Sorge, vero peperino di un cast soporifero.

Come purtroppo già scritto, delle polene – dopo la caduta del Divino Otelma ed il ritiro di Francesca Cipriani – si son perse le tracce ed Alessia Marcuzzi non le ha più citate in trasmissione e neanche invitate (al contrario della d’Urso che su Otelma ci ha realizzato un paio di talk show).

Nella lista delle ipotetiche polene che sarebbero dovute partire compariva anche il nome di Flavia Vento, come annunciato dal settimanale Nuovo Tv.

“Avrei dovuto sbarcare in Honduras quest’anno, come polena, ma alla fine ho dovuto dire di no per paura dell’aereo, perché non me la sentivo di affrontare un viaggio così lungo. Con chi mi sarei scontrata? Sicuramente non mi sarei trattenuta dal dire due parole a Marina La Rosa! La vedo fare la maestrina! Non sopporto chi, come lei, pensa di fare il capo e vuole comandare tutti. Il mio preferito era Paolo Brosio, sono dalla sua parte: sono finita anch’io all’ospedale per lo stesso problema. Questo e la paura di volare sono state le ragioni per le quali ho deciso di non tornare in Honduras. L’allergia è un problema grave e c’è poco da scherzare”.

Spero che il tema “piratesco” con le polene venga di nuovo proposto a L’Isola dei Famosi, magari dopo un anno sabbatico per far riposare il format. L’idea di far tornare vecchi naufraghi controversi l’ho sempre sostenuta.