Federico Dolce, ex isolano del format Saranno Isolani de L’Isola dei Famosi è stato condannato a 6 mesi di reclusione e ad un pagamento di 600 euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al risarcimento dei danni per un valore di 10 mila euro, che si andranno a sommare alle spese processuali calcolate a 1.300 euro.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica per reato di truffa. La sentenza, firmata dal giudice Antonella De Simone, è stata pronunciata a carico di Federico Dolce, che – secondo gli atti del processo – nel 2013 durante la trattativa per la compravendita di un mezzo ha truffato un noto imprenditore catanzarese, difeso in giudizio da Antonio Lomonaco.

I fatti risalirebbero infatti a ben sei anni fa, molto prima del suo sbarco su Canale Cinque (e successivamente su MTV dove è stato protagonista della prima edizione di Ex On The Beach Italia), più precisamente nel dicembre del 2013.

Ecco cosa ha scritto il sito che ha dato la notizia, CatanzaroInforma.it

“A dicembre 2013 l’imprenditore si è presentato ai carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido per raccontare che qualche mese prima aveva iniziato la trattativa per la compravendita di un mezzo al prezzo concordato di € 8.000 con Federico Dolce. Lo stesso Dolce aveva chiesto all’imprenditore di effettuare presso l’Aci la cessazione del mezzo al fine di poterlo portare in un altro Paese dell’Unione Europea. Ma al momento della consegna del mezzo Dolce non rispettava gli impegni economici presi. Convocato dai carabinieri, Dolce consegnava davanti ai militari un assegno di € 7.500 all’imprenditore, ma, portandolo all’incasso il titolo risultava scoperto per carenza fondi. Oggi, dopo 6 anni, l’imprenditore ha avuto ragione delle sue rimostranze davanti alla giustizia”.