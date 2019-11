Milly D’Abbraccio sogna L’Isola dei Famosi (e se gli autori non la prendono sono dei folli). A distanza di un mese dal suo primo appello al portale di Avellino Today:

“La musica è una mia priorità essendo anche cantante, talent scout e produttrice discografica, la TV non lo è ma accetterei di tornare in televisione solo se mi ingaggiassero per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, molti non se lo immaginano ma ho un animo selvaggio e mi troverei a mio agio sulle desolate spiagge honduregne, già nel 2006 avrei dovuto partecipare a La Fattoria, agli autori ero piaciuta molto, ma poi non trovammo l’accordo economico“.

L’ex diva di Riccardo Schicchi ne ha infatti fatto un altro, questa volta fra le pagine di Novella 2000:

“Vorrei che il pubblico conoscesse la vera me stessa, si dimenticasse della p0rnodiva… Un reality sarebbe l’ideale per far capire alla gente che non sono la por*a, maia*a, assatanata di ses*o. Non rinnego il passato, ma vorrei far capire che Milly D’Abbraccio è un personaggio creato a tavolino con Schicchi (suo ex manager, ndr). Per raggiungere il successo ho fatto un patto con il diavolo, ma ho violentato la mia parte intima“.