Elena Morali e Simone Barbato: dallo scherzo (e dall’invadenza di lui) si è passati allo step successivo? Se prima era Simone a cercare sempre Elena, adesso con la lontananza è la Morali a sentirne la mancanza…

Nel daytime andato in onda ieri, Elena ha fatto un confessionale parlando di Simone:

“Il mio Simoncino non mi sta facendo arrivare neanche un messaggio per San Valentino, non so cosa stia facendo: secondo me se la sta già giocando con la Cipriani. Si starà divertendo più di noi, m qui mi manca molto”.