Capisci che l’Isola dei Famosi è ufficialmente conclusa quando in palapa viene montato uno specchio che consente ai naufraghi di vedere come sono cambiati e quanto sono dimagriti dopo aver passato due mesi a mangiare riso in bianco e cocco.

Nella semifinale andata in onda ieri sera (che ha decretato i cinque finalisti), i naufraghi rimasti in gara si sono ammirati allo specchio, ma – al contrario degli scorsi anni – non sappiamo quanti kg hanno effettivamente perso. A me alcuni sembra siano rimasti identici, com’è possibile?



Ecco la trasformazione di Marina La Rosa in 61 giorni di #Isola! pic.twitter.com/FyoChL7z5q — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 25 marzo 2019

Prima o dopo l’#Isola? Qual è la versione di @maddaloni_marco che preferite? 😏 pic.twitter.com/yKVkeQ5g8B — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 25 marzo 2019