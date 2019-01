Anche quest’anno a L’Isola dei Famosi entrerà un (o forse di più, non è specificato) concorrente selezionato dal format web Saranno Isolani. Se lo scorso anno la meglio l’ha avuta Franco Terlizzi su Deianira Marzano e l’aspirante attore Valerio, quest’anno in Honduras approderanno in quattro: Yuri (già visto recentemente in Ex On The Beach Italia ed anche su BitchyX.it), John, Alice (ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e Giorgia.

A svelare i nomi scelti dal televoto è stata Barbara d’Urso durante la diretta odierna di Pomeriggio Cinque.

La nostra @carmelitadurso ha svelato i nomi dei quattro ragazzi che partiranno per l’@isoladeifamosi! pic.twitter.com/H9ugIrdi9M — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 17 gennaio 2019

I quattro sono stati quindi i due uomini e le due donne più apprezzate dal televoto, ma non tutti riusciranno a diventare dei naufraghi ufficiali.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)