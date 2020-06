E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ed in questi giorni – Youma Diakite – ha annunciato di essere incinta del secondo figlio.

Una gravidanza inaspettata ed a sorpresa, venuta a 7 anni di distanza da quella di Mattia, il suo primogenito, per cui ha abbandonato il reality show di sopravvivenza dopo poche settimane.

“Avevo fatto un patto con il mio compagno e gli avevo chiesto di farmi chiamare dalla produzione se mio figlio sviluppava qualche disagio per la mia mancanza. Alla fine lui mi ha chiamato perché mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto!”.