L’Isola dei Famosi non era così movimentata dall’anno in cui Simona Ventura ebbe la geniale idea di mettere una palafitta in mezzo al mare con le riserve. Dopo Stefano Bettarini e Jo Squillo (entrati in gioco domenica scorsa) e Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez (che entreranno in gioco nella puntata di domenica), un’altra naufraga è pronta ad entrare per creare un po’ di dinamiche: sto parlando di Ariadna Romero.

Cubana classe 1986, Ariadna Romero è nota ai più per un film con Leonardo Pieraccioni e per aver partecipato in questi anni sia a Ballando con le Stelle che a Pechino Express dove – in coppia con Francesca Fioretti – si è classificata seconda (proprio dietro Marco Maddaloni, che ritroverà in Honduras).

In questi anni la Romero è stata fidanzata con Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto una figlia, ma i due si sono già da tempo separati.

Se Soleil e Jeremias entreranno a L’Isola dei Famosi nella puntata di domenica 10 febbraio, Ariadna approderà in Honduras qualche giorno dopo, nella puntata speciale di mercoledì 13 febbraio.

Al momento le Polene restano un mistero, con la Cipriani ritirata ed il Divino Otelma messo K.O. non sembrano previsti ulteriori innesti.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Aaron Nielsen

Adbelkader Ghezzal

Ariadna Romero

Giorgia Venturini

Grecia Colmenares

Jeremias Rodriguez

Jo Squillo

Kaspar Capparoni

Luca Vismara

Marco Maddaloni

Marina La Rosa

Paolo Brosio

Riccardo Fogli

Sarah Altobello

Stefano Bettarini

Viktoria e Virginia Mihjalovic

Yuri Rambaldi

Isola dei Famosi 2019, gli eliminati / ritirati

Demetra Hampton

Taylor Mega

Youma Diakite