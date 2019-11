A L’Isola dei Famosi – come ci raccontano i naufraghi da oltre un decennio – la libido dopo una settimana a riso e cocco si azzera, ma quest’anno le cose potrebbero cambiare perché sarebbero in arrivo ben tre sexy star.

Ad auto-candidarsi dopo Milly D’Abbraccio (che a livello di trash è una garanzia) sono state Valentine Demy e Luana Borgia. La prima è un’ex culturista ed attrice a luci rosse (ora spesso opinionista di Live Non è la d’Urso), mentre la seconda è una sexy star che ha lavorato in tv con Paolo Limiti.

Contattate da Avellino Today, ecco le loro parole:

“Io andrei all’Isola per superare tutti i miei timori e le mie paure tra cui acqua ed insetti – ha confessato Valentine Demy – per leggermi finalmente dentro e fermarmi, ma lo farei soprattutto per rendere felice mia sorella che è malata e lotta contro il cancro, anche se ho una situazione difficile a casa troverei il modo per partire”. “Io andrei principalmente per avere una visibilità continuativa – ha dichiarato Luana Borgia – come quella che ho avuto in Rai con Paolo Limiti per tre anni con un programma quotidiano. Poi io sono sportiva, amo il mare, non sono una mangiona e amo le sfide. Anch’io nel 2008 ero data per certa a La Talpa ma poi all’ultimo presero Franco Trentalance al mio posto”“

La Borgia non la conosco, ma la Demy nel cast mi piacerebbe.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Un post condiviso da valentine demy (@valentine.marisa) in data: 15 Set 2019 alle ore 10:58 PDT

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia