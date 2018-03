Deianira Marzano non ha ancora perdonato Franco Terlizzi per essere entrato a L’Isola dei Famosi al posto suo e – contattata da Bollicine Vip – ha dichiarato:

“Franco Terlizzi a Saranno Isolani non ha portato assolutamente nulla. Era tutto il giorno con le mani in mano e di seguito sui social neanche l’ombra. Non so chi abbia potuto votare affinché entrasse all’Isola dei Famosi. Per me rimane un mistero. Ha vinto pure contro Filippo Nardi, come nel caso del suo ingresso nel reality è una cosa ingiustificata. Molta gente mi ferma per strada, non ce n’è uno a cui stia simpatico Franco. I suoi followers sono pochissimi, non capisco proprio come sia possibile”.