Il corna gate de L’Isola dei Famosi si fa sempre più intricato e questa volta Fabrizio Corona non c’entra niente: sotto accusa sono finite le ultime dichiarazioni di Riccardo Fogli che – messo di fronte alle immagini di Massimiliano Celli – aveva dichiarato di non averlo mai visto prima e di non conoscerlo.

Teoria che aveva smentito le dichiarazioni di Celli che da Barbara d’Urso aveva detto di conoscere molto bene il cantante dei Pooh ed è proprio dal suo profilo Instagram che spunta lo “scatto incriminato”.

Celli, sua figlia, Fogli e Facchinetti insieme dopo il concerto dei Pooh ad Ariccia.

Al collo di Massimiliano Celli spunta un pass con sopra scritto ‘organizzazione’, ci sta – quindi – che Riccardo Fogli lo abbia conosciuto in quell’occasione (datata luglio 2018) e non lo abbia riconosciuto.

Nel dubbio Massimiliano ha smentito qualsiasi relazione, Karin Trentini ha fatto ugualmente e Fogli crede a sua moglie. Direi che il caso è chiuso. O sbaglio?

Celli – Fogli, Karin smentisce: