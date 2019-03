Chi sarà il settimo eliminato della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi dopo Taylor Mega, Demetra Hampton, Grecia Colmenares, Yuri Rambaldi, Giorgia Venturini e le sorelle Mihajlovic? Con Youma Diakite ritirata e Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini sull’ultima spiaggia (la celebre Isola che non c’è) in nomination sono finiti Jeremias Rodriguez ed il cantante di Amici Vismara per volere del gruppo e Marina La Rosa da parte della leader Soleil.

Chi sarà l’eliminato che raggiungerà Capparoni e Bettarini su L’Isola che non c’è? Vi ricordo che settimana scorsa Bettarini ha conquistato l’immunità e quindi al televoto con l’eliminato si scontrerà solo Kaspar Capparoni, che rischia così di tornare in Italia.

Secondo i sondaggi ad avere la peggio sarà Jeremias Rodriguez. Uscirà davvero il fratellino di Belen?