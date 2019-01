Chi sarà il primo eliminato della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi? In nomination sono finiti Demetra Hampton e Kaspar Capparoni grazie alle nomination del gruppo e Taylor Mega per volontà della leader Marina La Rosa.

I sondaggi sembrerebbero essere chiari: la prima a ritornare in Italia potrebbe essere la fidanzata di Tony Effe votata in ben due sondaggi su tre, seguita da Dementra Hampton ed ultimo Kaspar Capparoni.

Andrà davvero così?

Il televoto è ancora aperto! 🔔 Chi vuoi eliminare dall’#Isola tra @demehampton, @KCapparoni e Taylor? 🤔 Vota su https://t.co/4HtPuITZ0k, App Mediaset Play, TV Connesse e SMS al 477.000.3! pic.twitter.com/7Tp3axz3gW — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 27 gennaio 2019

Isola dei Famosi 2019, il cast

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)