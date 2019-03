Chi sarà il decimo eliminato della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi dopo Taylor Mega, Demetra Hampton, Grecia Colmenares, Yuri Rambaldi, Giorgia Venturini le sorelle Mihajlovic, Jeremias Rodriguez, Ariadna Romero e Paolo Brosio? Con Youma Diakite, Jo Squillo e Ghezzal ritirari, Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini sull’ultima spiaggia (la celebre Isola che non c’è) in nomination sono finiti Marina La Rosa ed il cantante di Amici Vismara, il primo per volere del gruppo, il secondo per volere della leader Soleil Sorge.

Chi sarà l’eliminato che raggiungerà Capparoni e Bettarini su L’Isola che non c’è? Secondo i sondaggi ad uscire sarà il cantante di Amici. Avranno ragione?

Vi ricordo che in gara sono rimasti 9 naufraghi: oltre i nominati ci sono anche il figlio di Brigitte Nielsen, Soleil Sorge, Riccardo Fogli, Kaspar Capparoni, Stefano Bettarini, Sarah Altobello e Marco Maddaloni.