Isola dei Famosi: sono 16 i naufraghi della prossima edizione che sbarcheranno giovedì a Cayo Cochinos.

Mano a mano che la produzione li ufficializzava, io ve li sottoponevo su Instagram con una domanda ben precisa (e davvero crudele): top o flop?

Con mio sommo stupore la stragrande maggioranza (12 su 16) sono stati bocciati e non necessariamente per la scarsa fama, dato che fra i pochi che voi lettori avete graziato c’è Aaron Nielsen, figlio (sconosciuto) della più celebre Brigitte. Gli addominali hanno vinto pure sulla fama.

Il più amato resta però Alvin (con l’84% dei consensi), seguito da Aaron Nielsen (59%) e Kaspar Capparoni (51%). Sul filo del rasoio c’è finita Jo Squillo che ha totalizzato il 50% di Top ed il 50% di Flop, mentre tutti i restanti sono stati bocciati.

Il “meno-peggio” è Paolo Brosio bocciato dal 51% dei lettori, seguito da Taylor Mega (58%), Marina La Rosa (61%), Youma Diakite (67%), Marco Maddaloni (68%), Luca Vismara (69%), Grecia Colmenares (72%) e Riccardo Fogli (73%).

Nella lista nera ci sono finiti invece Sarah Altobello (con l’84% di voti negativi) ed anche il campione di serie A, Ghezzal (con l’88% di voti negativi).

“Alessia Marcuzzi torna per la quinta volta alla conduzione de L’isola dei famosi, che dal 2015 va in onda su Canale 5. – si legge su Sorrisi e Canzoni – Il debutto sarà il 24 gennaio su Canale 5 in prima serata. Come da tradizione, le sorprese saranno moltissime, anche per i concorrenti. Come i naufraghi entreranno in scena e quali escamotage stanno preparando gli autori per rendere ancora più memorabile la nuova edizione dell’Isola? Lo scopriremo solo con il passare dei giorni. Le opinioniste in studio, annunciate via social dalla stessa Marcuzzi, saranno Alba Parietti e Alda D’Eusanio. «Sono felice di presentarvi le mie donne, Alba e Alda. E con me facciamo le tre A. Che poi AAA fa anche un po’ ridere» ha ironizzato la conduttrice.”