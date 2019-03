Il Caffè Borbone ha deciso di ritirare il proprio sponsor da L’Isola dei Famosi dopo il ‘caso Riccardo Fogli’ visto durante l’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 4 marzo.

Ad annunciare questo ritiro è stata proprio l’azienda napoletana tramite un comunicato stampa diramato pochi minuti fa, a seguito della decisione concordata con Mediaset di allontanare il capo progetto ed alcuni autori.

Vi ricordo che il Caffè Borbone era uno dei premi (insieme alle brioche della Bauli) riservato al leader che poteva consumare insieme al proprio ospite su Isla Bonita. Gli ultimi a farlo – prima del ritiro del prodotto – sono stati Soleil Sorge e Riccardo Fogli.

Un deja-vu per Caffè Borbone, che aveva ritirato il proprio sponsor anche durante l’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso a seguito degli atti di bullismo di Baye Dame e Luigi Favoloso.

“E’ vero, non abbiamo reagito d’impulso ai fatti accaduti nella edizione corrente del “Grande Fratello” come personalmente avremmo voluto fare. Una società ha le sue regole e modalità per assumere le proprie decisioni, soprattutto quando segnano una cesura netta verso esperienze che, sulla scorta della passata collaborazione con il Grande Fratello, ritenevamo non potessero giungere a tali comportamenti assolutamente inaccettabili.

Caffè Borbone, nella sua veste di sponsor e quindi assolutamente estraneo alle dinamiche, atti e dialoghi della trasmissione, si dissocia e abbandona la casa del Grande Fratello.

Nulla, nemmeno un reality – che proprio come tale vuole rappresentare la ‘vita reale’ – può permettersi di transigere dal reciproco rispetto e correttezza. In un periodo di drammatici atti di violenza verso il mondo femminile, non vogliamo essere di supporto a messaggi che tollerino la benchè minima prevaricazione, qualunque essa sia.

Caffè Borbone è azienda che da sempre si rivolge alle donne, è donna il nostro nuovo amministratore delegato, è forte la presenza femminile tra i nostri impiegati: tutti in armonia e nel massimo rispetto reciproco, un valore che da sempre accompagna la nostra quotidianità”.