A L’Isola dei Famosi è in corso una vera e propria rivoluzione e dopo il cambio di regia passata da Roberto Cenci a Paolo Riccadonna (dovuto a impegni pregressi di Cenci con la nuova edizione di Ciao Darwin di Paolo Bonolis), anche il capoprogetto Cristiana Farina ha deciso di abbandonare il programma. Con lei anche alcuni autori, al momento senza nome.

A confermare questa scelta drastica è stato l’ufficio stampa di Mediaset, che ha additato il ‘caso’ di Riccardo Fogli come motivazione motivazione.

Di tutt’altro parere è stata Alba Parietti che, nonostante si sia dissociata dalle parole di Fabrizio Corona, ha deciso di non abbandonare la trasmissione:

“Comprendo i vostri legittimi sfoghi, preciso che mai abbandonerei un programma perché qualunque cosa accada, un professionista fa fede e tiene fede al proprio impegno e gioca con la squadra che in questo caso per me è quella di Canale 5 e tutte le persone che vi lavorano, che rispetto, ma non sono stata in grado di esprimere se non in piccola parte e fino in fondo ciò che avrei voluto dire. Primo perché non parlo quando voglio, ma quando mi danno la parola e aprono il microfono, secondo perché ero mortificata e temevo che ogni parola in più, oltre quelle già dette da me e Alda potessero peggiorare lo stato d’animo di Riccardo”.