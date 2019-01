Il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, sui propri profili social ha lanciato una bomba: durante la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi (che andrà in onda giovedì 24 gennaio su Canale Cinque), potrebbe succedere un fatto mai accaduto in 15 anni di programma: un televoto per scegliere l’inviato.

“Ma Filippo Nardi è il solo e unico inviato sull’Isola dei Famosi o ci sarà un televoto fra lui e un altro candidato nel corso della prima puntata? Vedremo…”.

Una provocazione che sembra più un piccolo spoiler, giunto alle orecchie del sempre ben informato direttore.

Dopo Alvin, Stefano Bettarini e Stefano De Martino chi sarà il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi? Davvero Filippo Nardi (già al timone della seconda edizione di Saranno Isolani) o ci sarà un’altra persona? Vi ricordo che i nomi trapelati in queste settimane erano per il ruolo dell’inviato erano quelli di Alvin (diventato poi un naufrago a tutti gli effetti), Valeria Marini (attualmente impegnata con la festa delle scelte a Uomini e Donne), Daniele Bossari (lo scorso anno opinionista del reality insieme a Mara Venier) e Walter Nudo, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)