Sono rimasti in nove, rimarranno in cinque: la prossima puntata de L’Isola dei Famosi vedrà una vera e propria eliminazione di massa con ben quattro naufraghi costretti a fare sashay away.

Uno dei quattro eliminati sarà sicuramente uno fra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, dato che sarà smantellata L’Isola Che Non C’è e solo uno dei naufraghi sospesi può ambire alla finalissima.

Chi saranno i cinque ad arrivare in finale? Il primo televoto è fra Marina La Rosa ed il cantante di Amici, con quest’ultimo già eliminato secondo i sondaggi. Dovesse realmente uscire contro l’ex gieffina, il cantante riuscirà a superare il televoto contro Bettarini e Capparoni?

Vi ricordo che in gara sono rimasti – oltre i naufraghi sospesi ed i naufraghi in nomination – il figlio di Brigitte Nielsen, Soleil Sorge, Riccardo Fogli, Marco Maddaloni e Sarah Altobello.

Chi saranno i cinque finalisti? Credo che i favoriti siano Marco Maddaloni, Riccardo Fogli, Sarah Altobello, Kaspar Capparoni ed il biondino figlio d’arte, con quest’ultimo lanciatissimo per la vittoria finale… A colpi di sbadigli.

