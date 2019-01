Spero che questa notte Alessia Marcuzzi si sia riposata abbastanza perché la seconda puntata de L’Isola dei Famosi fra eliminazioni, provvedimenti disciplinari, polemiche e nuovi ingressi si preannuncia essere…



La puntata inizierà con il capitolo Taylor Mega, chiamata a rispondere alle accuse che le sono state mosse sul web in merito alle “tre settimane in Honduras” e continuerà con il provvedimenti disciplinare nei confronti di un altro concorrente per “alcune frasi apparse sui social prima della sua partecipazione alla trasmissione”. Il concorrente incriminato potrebbe essere John Vitale e le frasi potrebbero essere quelle sessiste che scrisse su Barbara d’Urso un anno fa. Sarà squalificato? O si limiteranno ad una tirata d’orecchie?

Ad uscire dal gioco saranno comunque tre persone: i due galeotti che non hanno superato la settimana di prova (resteranno in gara solo un uomo ed una donna) e l’eliminato dal televoto, che sarà uno fra Taylor Mega, Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.

Per tre persone che escono ne sono in arrivo due: le prime Polene, che rispondono ai nomi di Francesca Cipriani e Divino Otelma. Loro resteranno una settimana con i naufraghi e la prossima puntata saranno i concorrenti stessi a decidere chi resta e chi torna in Italia.

Eliminazioni, provvedimenti disciplinari e Polene a parte, in studio a Milano arrivano anche Jo Squillo e Stefano Bettarini, che entreranno in gara come concorrenti durante la terza puntata (di domenica 3 febbraio) insieme alla nuova Polena che si contenderà il posto con la Polena superstite della prima eliminazione.

C’avete capito qualcosa?



Le spiagge di Cayos Cochinos sono pronte ad accogliere un ex inviato: @StefanoBettarin è un naufrago dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/2CrCcH0mdo — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 31 gennaio 2019

Isola dei Famosi 2019, il cast

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)