L’Isola dei Famosi è giunta agli sgoccioli e nella puntata che andrà in onda domani sera Nicoletta Larini sbarcherà in Honduras per fare una sorpresa a Stefano Bettarini.

Ovviamente non è tutto oro quel che luccica perché Nicoletta incontrerà il suo Stefano solo se quest’ultimo riuscirà a vincere una sfida contro Kaspar Capparoni, che avrà in palio anche lui una sorpresa con la sua amata.

Con questa settimana Bettarini ha battuto i giorni di permanenza su L’Isola dei Famosi della sua ex moglie Simona Ventura, che è rimasta in gioco 35 giorni (mentre lui ha già superato i 40).

Ecco cosa c’è scritto nel comunicato stampa del reality di Alessia Marcuzzi:

“Per Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ci sarà la possibilità di riabbracciare la propria compagna, proprio come è successo la scorsa settimana a Marco Maddaloni. Nella prova dell’uomo vitruviano, uno di loro non solo potrà dimostrare chi è più forte, ma anche vincere il desiderato incontro con la sua amata. Ma prima anche le loro donne dovranno mettersi in gioco! Il tempo di entrambe le sfide si sommerà in un unico voto e solo una delle coppie si incontrerà dal vivo”.

Vi ricordo che in gara sono rimasti 10 naufraghi: oltre i nominati Paolo Brosio ed il cantante di Amici, ci sono anche il figlio di Brigitte Nielsen, Soleil Sorge, Riccardo Fogli, Marina La Rosa, Kaspar Capparoni, Stefano Bettarini, Sarah Altobello e Marco Maddaloni.