L’Isola dei Famosi dopo essere andata in onda di giovedì, di domenica e di mercoledì, da domani tornerà in onda regolarmente di lunedì ed in attesa di scoprire chi sarà l’eliminato (premi qua per scoprire cosa dicono i sondaggi), ecco le anticipazioni ufficiali.

Questa volta effettivamente sono molto ricche, riusciremo quindi a non addormentarci dopo un’ora?

Iniziamo innanzitutto dalla scelta del primo finalista, che arriverà diretto in finale dopo aver trovato in diretta il Cocco d’Oro dopo una prova descritta dal comunicato stampa come ‘rocambolesca’. Ovviamente con la fortuna che abbiamo in finale non ci andrà un personaggio cardine di questa edizione, ma qualcuno al pari del figlio di Brigitte Nielsen che viene inquadrato solo quando deve nominare.

Un’altra novità sarà il ritorno degli eliminati: Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini torneranno in Palapa per avere dei confronti-scontri con i loro nemici. Il primo con Marco Maddaloni, il secondo con Marina La Rosa. Con il ritorno in Palapa degli eliminati sparirà a tutti gli effetti L’Isola Che Non C’è? Vi ricordo che al momento Bettaini gode dell’immunità conquistata durante la scorsa diretta ed a rischio eliminazione c’è solo Capparoni.

L’ultima novità di questa puntata sarà l’arrivo di Corona che avrà un confronto con Fogli in merito al presunto tradimento di sua moglie.

Corona l’ultima volta che è apparso in un reality di Mediaset ci ha regalato uno show epico con Ilary Blasi, riuscirà a replicare con Fogli?



L’idea che il lunedì sia dietro l’angolo vi spaventa? 😱 Tranquilli, @lapinella ha una buona notizia per voi: l’#Isola 🏝torna DOMANI 📆 in prima serata su Canale 5! 📺 pic.twitter.com/akbSMtCEzI — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 3 marzo 2019