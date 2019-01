Mancano esattamente 10 giorni al debutto della prossima edizione de L’Isola dei Famosi e gli autori del reality hanno deciso di svelare piano piano parte del cast. Dopo aver annunciato il ritorno di Alessia Marcuzzi ed i debutti di Filippo Nardi, Alda D’Eusanio e Alba Parietti (rispettivamente inviato ed opinioniste), sui social ufficiali hanno annunciato anche i primi tre naufraghi: Marina La Rosa (svelata in anteprima a Mai Dire Talk), Paolo Brosio e Jo Squillo.

Torna in Honduras per affrontare un’esperienza di riflessioni interiori ☀️ @paolobrosio è un naufrago dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/13okUzUS5k — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 14 gennaio 2019

Con lei le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour ✨ @JoSquillo_ è una naufraga dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/Sy0XI0tIKs — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 14 gennaio 2019

Nomi ora ufficiali ma trapelati online già da settimane.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)

Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Johara (ex cantante)

Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)