La prossima edizione de L’Isola dei Famosi avrà come tema centrale il mondo dei pirati e fra le novità annunciate in conferenza stampa la più interessante è senza dubbio quella che riguarda le Polene, questi ex concorrenti che tornano in Honduras con la speranza di diventare un concorrente ufficiale.

I primi due a sbarcare saranno Francesca Cipriani ed il Divino Otelma e – intervistata da Mattia Buonocore – Alessia Marcuzzi ha confessato che potrebbero sbarcare anche altri “simpatici” come Flavia Vento.

“La Cipriani e Otelma erano dei nomi che avevo fatto. Io avrei voluto Flavia Vento e, vi do una specie di scoop, lei ci potrebbe essere. Vorrei tutti quelli che hanno reso l’Isola un po’ particolare, buffa. Flavia Vento mi fece molto ridere; tra i miei concorrenti Rocco Siffredi è stato divertente così come Giucas Casella. Poi ci sono i pazzi come Ceccherini e mi viene in mente la litigata tra Antonella Elia e Aida Yespica. Tutti quelli che hanno reso un po’ eccentrica l’Isola; ci sono già dei nomi sul tavolino anche se adesso non vi posso svelare tutto. Li vedrete nel corso delle puntate”.

Il nome della Vento era stato anticipato anche da Riccardo Signoretti in tempi non sospetti. Per Flavia sarebbe il terzo ritorno in Honduras (anche se le prime due volte si sono entrambe concluse con un ritiro dopo pochi giorni).

Isola dei Famosi, una Polena “smentisce”?

Fra i nomi fatti sia da Signoretti che dalla Marcuzzi c’è anche quello di Antonella Elia, che su Twitter ha smentito di essere una concorrente.

Una smentita che potrebbe voler dire tutto o niente, dato che le Polene effettivamente non fanno parte del “cast” dei naufraghi, ma sono entità parallele che ambiscono a diventarlo.