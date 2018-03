Isola dei Famosi: nonostante quest’anno gli ascolti siano più che ottimi (superiori addirittura all’ultima edizione del Grande Fratello Vip), il reality ha attirato moltissime critiche.

Dal canna-gate, passando per Striscia la Notizia, fino alla macchina della verità di Barbara d’Urso, il rientro in gioco degli eliminati, la presunta omofobia di Franco Terlizzi e ultimo, ma non meno importante, il ritorno in Honduras di Valeria Marini.

Novella 2000 ha contattato per questo motivo alcune ex naufraghe che hanno sparato a zero su questa edizione:

Flavia Vento ha dichiarato:

«Mancano le dinamiche. Mancano incontri e scontri. Non sono nati nuovi amori. I concorrenti non sono personaggi forti. Francesca Cipriani fa molto ridere, ma gli altri sono anonimi. Alcuni di quelli che mi piacevano come Giucas Casella, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, sono fuori. Mi rimane Alessia Mancini da tifare. È stato un bene che Eva abbia parlato, ha dato un motivo di interesse a chi segue il programma. Anche se non sono d’accordo sulla denuncia differita: avrebbe dovuto parlare prima, sempre se ha detto la verità. Comunque nella prima serata se ne è discusso meno che in altri programmi. Questo mi porta a dire che sarebbe opportuno che a condurre l’Isola torni Simona Ventura: quando c’era lei le puntate erano movimentate».

Non da meno Guendalina Tavassi che, come riporta la copertina, dice:

“Quest’anno è una noia mortale, i concorrenti sono falsi e mancano i litigi”.

Dello stesso parere anche Paola Caruso:

«Io adoro Simona! La Marcuzzi è bravissima, ma Simona rappresenta questo reality più di chiunque altro».

Credo che la Marcuzzi non prenderà bene questo servizio di Novella 2000…