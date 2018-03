Come ogni anno, ecco che sono spuntati i presunti cachet che prenderebbero i Vip a L’Isola dei Famosi.

Dopo aver fatto i “conti in tasca” ai concorrenti del Grande Fratello Vip, ecco che Leggo.it li ha fatti a quelli de L’Isola svelando che la più ricca sarebbe ovviamente Alessia Marcuzzi e che pure i parenti in studio percepirebbero una ricca ricompensa.

E pensare che ieri al telefono con un amico ipotizzai “La Venier si prenderà 15-20 mila euro a puntata“.

Tapino io.

900.000 euro complessivi per Alessia Marcuzzi;

50.000 euro a puntata per Mara Venier;

30.000 euro a puntata per Daniele Bossari;

Da 10.000 ai 50.000 euro a puntata per i naufraghi, in base alla loro popolarità;

1.500 euro circa a puntata per i parenti dei naufraghi presenti in studio;

Tra i 25.000 e i 35.000 euro a puntata per Stefano De Martino.