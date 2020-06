La sesta edizione (Mediaset) de L’Isola dei Famosi potrebbe andare in onda la prossima primavera (CoronaVirus permettendo) ed al momento non sono ancora partiti i casting dato che Mediaset è super impegnata con quelli del Grande Fratello Vip.

Un paio di vip si sono però candidati a partecipare, fra loro Sossio Aruta del Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne e pure Nicole Rossi di Pechino Express. Ultima – ma non meno importante – Veronica Satti che ha aperto ad un’ipotetica partecipazione in coppia col padre Bobby Solo.

Se Veronica Satti sarebbe però entusiasta di partire, Bobby Solo andrebbe ‘corteggiato’ dato che crede di essere troppo adulto per partecipare ad un reality del genere. Bobby ha 75 anni, un paio in più rispetto a Riccardo Fogli, naufrago dell’edizione 2019.

Intervistata da Francesco Fredella per RTL 102.5, la Satti – che qualche settimana fa ha debuttato come attrice in una web serie – ha confessato:

“Adesso, dopo il lockdown, direi di no a un reality. Comunque in generale mi piacerebbe l’Isola dei Famosi, così me ne vado un po’ via in Honduras. Con mio padre? Lui non vuole farlo perché dice che ormai è grande… Ha dichiarato che se andassi all’Isola dei Famosi lui sarebbe sempre in studio per me presente, senza abbandonarmi”.