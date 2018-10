Francesco Facchinetti tornerà a L’Isola dei Famosi e questa volta lo farà a fianco della sua ex compagna Alessia Marcuzzi.

Mediaset, dopo il successo dell’accoppiata Ventura-Bettarini a Temptation Island Vip, avrebbe aperto le porte al ritorno di Francesco Facchinetti a L’Isola dei Famosi del prossimo anno, a distanza di 12 anni da quando ha fatto l’inviato e ben 15 da quando partecipò al fianco di Antonella Elia e Aida Yespica (fu lui a dividerle durante la celebre rissa).



Come specificato da Alessia Marcuzzi a Il Fatto Quotidiano, non è ancora certo il ruolo di Facchinetti, ma potrebbe approdare sia in qualità di inviato (al posto di Stefano De Martino), sia in quello di opinionista (al posto di Daniele Bossari).

Alessia Marcuzzi ha poi ricordato anche il canna-gate:

“Ho avuto la sensazione di trovarmi in qualcosa di più grande di me, io non ho mai tradito me stessa. Non passo tutto il tempo a leggere quello che dicono e scrivono di me, questo forse un po’ mi salva. L’alert di Google l’ho tolto da un po’ di tempo per non farmi condizionare. Quella che mi ha un po’ salvata è stata mia mamma. Pochi minuti prima di andare in onda chiamo a casa, quando mi sentivo giù mi diceva solo una cosa: ‘Alessia, pensa ad Elena’. Si riferiva ad una mia amica, Elena Santarelli, che sta vivendo un periodo difficile anche se lo affronta in una maniera incredibile. Andavo in onda con una consapevolezza diversa, nonostante tutto andavo dritta ed ero sempre me stessa. Ma cosa cavolo stiamo facendo quando nella vita ci sono cose ben più gravi? Un modo per ridimensionare tutto e per dirmi la vita è un’altra. Quello è il mio lavoro ed è importante farlo bene ma senza farmi travolgere”.