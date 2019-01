L’Isola dei Famosi tornerà fra meno di 20 giorni su Canale Cinque, ma ancora ad oggi non abbiamo notizie ufficiali (e per ufficiali intendo diramate da Mediaset) sul cast e sull’inviato. L’unica certezza? Alessia Marcuzzi, confermata alla conduzione per il quinto anno.

Nel cast, come già sappiamo, sarebbe dovuto esserci Alvin annunciato e poi confermato dal settimanale Spy, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto, dato che oggi il blogger televisivo Davide Maggio ha scritto che Alvin sarà in Honduras, ma come inviato.

Se questa notizia dovesse rivelarsi vera, Alvin tornerà a ricoprire il ruolo che aveva lasciato in mano a Stefano Bettarini e Stefano De Martino, lasciando così a casa l’ipotesi di vedere al suo posto uno fra Daniele Bossari e Walter Nudo. Il mistero si infittisce.

Isola dei Famosi 2019, il cast

Alvin, ex inviato de L’Isola dei Famosi (e forse ora nuovamente inviato?)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

Jeremias Rodriguez (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

Youma Diakite (ex modella)