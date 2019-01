Si allunga ad 11 la lista dei naufraghi confermati per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi e dopo aver annunciato Demetra Hampton (ex La Talpa) e Marina La Rosa (ex Grande Fratello), Blogo ha fatto il nome di Kaspar Capparoni (attore, nonché ex vincitore di Ballando con le Stelle).

In nome di Capparoni era stato annunciato anche lo scorso anno nella lista provvisoria dei naufraghi, ma l’attore smentì in maniera piuttosto decisa. 12 mesi dopo a quanto pare ha cambiato idea.

Ringrazio l’amico Signorelli, ma è un fake. Io all’isola dei famosi? 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/RtaXPCNibt — Kaspar Capparoni (Kappa) (@KCapparoni) 20 dicembre 2017

Isola dei Famosi 2019, i vip che vedremo in Honduras (salvo cambi all’ultimo minuto)

Riccardo Fogli (cantante, vincitore di Music Farm)

Grecia Colmenares (attrice)

Paolo Brosio (conduttore, ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Alvin (conduttore, ex inviato de L’Isola dei Famosi)

Taylor Mega (ex fidanzata di Flavio Briatore)

Jo Squillo (conduttrice e cantante ex concorrente de La Fattoria)

Luca Vismara (ex concorrente di Amici)

Jeremias Rodriguez (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

Kaspar Capparoni (ex vincitore di Ballando con le Stelle)

Isola dei Famosi 2019, i vip che non partono più (salvo cambi all’ultimo minuto)

Antonio Andrea Pinna (ex vincitore di Pechino Express)

Fariba Teherani (mamma di Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino Express)

Akash Kumar (modello, ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Wanda Fisher (la sosia di Ivana Spagna, opinionista di Pomeriggio Cinque)

Yola Berrocal (star spagnola, ex concorrente di Supervivientes)

Viola Valentino (cantante, ex concorrente di Music Farm)

Gegia (attrice, ex vincitrice di Ritorno Al Presente)

Ignazio Moser (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Filippo Magnini (nuotatore)

Giorgio Manetti (ex protagonista di Uomini e Donne Over)

Marco Delvecchio (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Claudio Sona (ex tronista di Uomini e Donne)

Antonella Mosetti (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Gianfranco Vissani (chef TV)

Dennis Fantina (ex vincitore di Amici)

Marina Suma (ex concorrente di Ritorno Al Presente)