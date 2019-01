Isola dei Famosi 2019, habemus cast. (Forse).

Dopo la carrellata di vip o presunti tali annunciati dal settimanale Spy, oggi c’ha pensato il portale Blogo a chiudere la rosa dei 18 (ma in realtà sono 19 bocche da sfamare) famosi che dal prossimo 24 gennaio sbarcheranno in Honduras.

Il primo a naufragare sarà Alvin (anche se c’è chi giura che possa essere nuovamente l’inviato), seguito da Demetra Hampton (già vista a La Talpa) e dal primogenito di Brigitte Nielsen, Douglas Meyer (che seguirà le gesta di suo fratello Killian che ha partecipato nel 2011).

A loro si aggiungeranno gli old but gold Riccardo Fogli (che vanta già una vittoria in un reality), l’attrice Grecia Colmenares, il fan di Medjugorjie Paolo Brosio, l’iconica Jo Squillo e la modella che ha già superato gli anta Youma Diakite.

Ci saranno anche vecchie conoscenze di reality show: da Amici arriva Luca Vismara, dal GF Vip approderà Jeremias Rodriguez, mentre dalla prima edizione del Grande Fratello sbarcherà nientemeno che la ‘gatta morta’ Marina La Rosa.

Spazio anche per Kaspar Kapparoni, Taylor Mega e Marco Maddaloni, seguiti dalla sosia di Melania Trump, Sarah Altobello e dal bomber (annunciato da Blogo) Abdelkader Ghezzal.

A chiudere il cast una certa Johara (non ho la più pallida idea di chi sia, se googlo il suo nome esce una cantante inglese degli anni Ottanta) e le figlie del calciatore Mihajlovic che parteciperanno presumibilmente come unico concorrente: Virginia e Viktorjia.

Da non dimenticare, ovviamente, il vincitore di Saranno Isolani.

