La scorsa settimana Alessia Marcuzzi ha dimostrato carattere per come ha gestito la polemica delle famose “3 settimane” di Taylor Mega, ma ieri sera ha dato il meglio di sé quando ha attaccato (giustamente) John Vitale.

Ma stiamo scherzando io mi sentirei umiliato davanti a tutto questo, ma i familiari dove caz*o sono? Sono amareggiato per tutta quella gente che lavora settimane intere su un set cinematografico su un palco di un teatro, artisti di strada e perché no qualche youtuber che merita veramente sostegno televisivo. Ed invece? La signora D’Urso pensa ai suoi ascolti fregandosene altamente di fare una m*rda a tutti noi del sud e prendendosi gioco di una signora che aimè soffre di qualche disturbo nevrotico. Ma di cosa stiamo parland000???”

“Che cosa hai creduto di fare Barbara? – si legge sul profilo Facebook di John Vitale – Non hai fatto altro che spalare me*da in faccia a noi del sud… Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi caz*o credi di essere, fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse nn sai neanche come ti ci trovi sullo schermo. Ti lamenti che non trovi un fidanzato, è normaleeeee dai il cu*o un poco a tutti per stare dove sei, manco ai morti di fi*a fai gola. E levino signoraaaaa ma sa cosa significa la parola vergogna????

“Joh Vitale, concorrente de L’Isola dei Famosi. – scrive Selvaggia – La coerenza di Salvini ed il linguaggio forbito der Faina. Complimenti per le selezioni, sempre brava gente e uomini che rispettano le donne (in questo caso la d’Urso)”.

La scorsa settimanaha scovato degli insulti che John ha scritto controcirca un anno fa.

Ieri sera Alessia Marcuzzi ha asfaltato Vitale ed ha preso le difese di Barbara d’Urso. La Pinella ha conquistato il mio cuoricino quando ha dichiarato che avrebbe voluto eliminare John dal programma (qui trovate il video).

“Allora John, fammi parlare. Non solo sono state fatte delle offese ad una collega, ad una professionista, che è Barbara d’Urso, ma ad una donna. Tu hai scritto delle cose pesantissime contro una donna. La cosa che mi fa arrabbiare moltissimo, è che questi leoni da tastiera scrivono delle cose schifose sui vip e poi quando li incontrano fanno grandi ovazioni. La trovo una cosa deplorevole. Quello che hai fatto è gravissimo. Questo è cyberbullismo.

Non dire che è stata una ca**ata. Tu hai scritto cose pesantissime. – ha continuato Alessia Marcuzzi – Non era una critica, ma tu hai scritto cose pesanti e non le faccio rivedere perché mi vergogno di quello che hai scritto. Ma come hai potuto scrivere una roba del genere?

Non dire ‘se è stata scritta’. Tu l’hai scritta! Sono cose davvero troppo volgari. Ma che insegnamento diamo? Dici che non è bullismo?

Io devo dire una cosa. Sarò dura, ma devo dirlo. Le scuse non mi bastano. Se fosse per me saresti eliminato dalla trasmissione. Questo per me non si supera con un semplice ‘scusa’.”