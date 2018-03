Isoardi medievale, tutti contro lady Salvini

(Instagram /Matteo Salvini)

“Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra”. Elisa Isoardi, conduttrice e compagna dell’aspirante premier e leader leghista Matteo Salvini, annuncia il ‘passo indietro’ per amore dalle pagine del settimanale ‘Oggi’ e i social esplodono indignati, tacciandola di “arretratezza mentale”, “maschilismo” e “anti femminismo” per una dichiarazione che “sa di Medioevo”. Ad arrabbiarsi, soprattutto le donne, che vedono nelle parole della conduttrice “il fallimento di anni di lotte per l’emancipazione”.

A far discutere, non tanto il fatto che Isoardi decida di defilarsi, quanto il fatto che la conduttrice abbia posto la questione come “un imperativo alle donne”. “Se la Isoardi vuole stare nell’ombra di qualcuno – scrive una utente dal nome inequivocabile, Wonder Woman – faccia pure, ma non si permetta di dire che è quello che devono fare le donne. Io devo fare solo quello che voglio e desidero e non devo accontentare nessuno”. A farle eco Domenico, che sintetizza: “Una donna DEVE fare così. È quel DEVE che fa ribrezzo“.

“La cosa triste è che donne come Elisa Isoardi che si annullano per il partner e screditano il genere femminile, ce ne stanno pure troppe”, sottolinea qualcuna, mentre Valeria allega al suo tweet l’immagine di una delle first lady più amate degli ultimi anni, Michelle Obama: “Isoardi – scrive – non si merita una risposta, solo la foto di una donna che ha dato luce al suo uomo facendosi avanti, non arretrando”.

“Anni di emancipazione e di lotta, femminista poi arriva la Isoardi: ‘una donna deve stare all’ombra del proprio uomo’”, ribadisce stizzita Lola, concorde con Marta che all’affaire Isoardi aggiunge un tocco salviniano: “‘L’Islam è contrario ai nostri valori, non voglio che a casa mia si insedino persone per cui la donna vale meno dell’uomo’. Parole di Salvini, compagno della Isoardi, che oggi ha deciso di stare nell’ombra perché la donna deve sempre dare luce al suo uomo. La coerenza che cos’è”, si chiede.

E il leader del Carroccio diventa tormentone social, con utenti – come Pamela – che lo attaccano utilizzando l’arma dell’ironia: “Lasciate in pace la Isoardi. Sta con Salvini. Il suo pensiero sul ruolo della donna è il problema minore“. A ridere sono anche Roberta – “Mi sveglio e leggo che Elisa Isoardi, fidanzata di Salvini, dice che starà nell’ombra perché le donne così devono fare con i propri uomini. Vuoi vedere che mentre dormivo ho fatto un viaggio nel tempo e mi sono svegliata nel 1918?” – e Veronica, per la quale la conduttrice “ha fatto un viaggio sulla ruspa del tempo che l’ha riportata dall’epoca post ideologica a quella pre femminista. Deve solo fare attenzione a non viaggiare più indietro del 1945, anno del suffragio femminile, altrimenti il suo uomo non potrà più nemmeno votarlo”.

“Quindi – chiude Vana con una domanda – presumo che la Isoardi, stando all’ombra, non lavorerà più in tv e non darà interviste in cui spiega che starà all’ombra?“. La risposta, forse, nel prossimo settimanale.