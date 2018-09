Isoardi: Io a Sanremo? Tutti vorrebbero andarci

(Fotogramma /Ipa)

“Io a Sanremo? Sul palco di Sanremo tutti ci vogliono salire“. Così Elisa Isoardi, ospite de La Vita in Diretta condotta su Rai1 da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, risponde in merito alle indiscrezioni che la vorrebbero prossima a calcare il palco dell’Ariston in occasione del prossimo Festival di Sanremo. I rumors potrebbero essere sorti per “un’estrapolazione da un’intervista antica” ha chiarito la Isoardi che, rivolgendosi scherzosamente a Timperi, ha concluso: “Perché tu non ci vorresti salire sul palco di Sanremo?”.