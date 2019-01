“Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è stato, e io non credo di aver mai lanciato messaggi provocatori con quel post perché non ne sarei capace. Mi spiace che questa cosa sia stata montata ad arte”. Elisa Isoardi, in un’intervista nel numero di ‘Oggi’ in edicola dal 31 gennaio, torna per la prima volta sulla famosa foto, postata sui social, di lei e Matteo Salvini a letto con cui fu resa pubblica la loro rottura.

