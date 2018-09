Ischia, il premier Giuseppe Conte nella zona rossa del terremoto in riproduzione….

Ischia. Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Casamicciola poco prima delle 9 per visitare la zona rossa del terremoto. Il sisma del 21 agosto 2017 provocò due morti e, a distanza di un anno, le macerie non sono ancora state rimosse.

Il presidente è giunto con il prefetto Carlo Schilardi, designato commissario per la ricostruzione a inizio agosto. E’ stato accolto dai sindaci di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio (i Comuni colpiti dal sisma) che chiedono il decreto per la ricostruzione. La visita di Conte segue quella del vicepremier Di Maio che giunse sull’isola per l’anniversario del terremoto. Gli sfollati sono ancora duemila e 405, 372 dei quali sistemati in albergo.