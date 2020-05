Cade accusa peculato

L’ex presidente del Cagliari e attuale patron del Brescia, Massimo Cellino, è stato condannato a due anni per violazioni paesaggistiche nell’ambito dell’inchiesta sulla realizzazione dello stadio Is Arenas a Quartu Sant’Elena (Cagliari).

Nonostante questa pena, Cellino tuttavia può tirare un sospiro di sollievo perché è invece stato assolto dall’accusa più grave, quella di peculato. L’ex patron rossoblu è quindi stato ritenuto responsabile solo di un delitto ambientale, una contestazione già sulla strada della prescrizione. Mentre sono stati assolti da tutti i capi di imputazione l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini e l’ex assessore ai Lavori Pubblici Stefano Lillu.

Il legale: “Siamo soddisfatti”

Piena soddisfazione per l’assoluzione dal “peculato, il reato più infamante”, è stata espressa dal difensore di Cellino, l’avvocato Giovanni Cocco, che si è detto fiducioso di riuscire a dimostrare la totale innocenza del suo assistito in appello. La vicenda aveva avuto un grande risalto quando, nel febbraio 2014, l’allora presidente del Cagliari era stato arrestato con l’accusa di peculato, legata all’uso di soldi destinati al piano integrato d’area e dirottati, secondo le contestazioni, sulla realizzazione del nuovo impianto. Con Cellino erano finiti in manette anche l’allora sindaco della terza città della Sardegna con il suo assessore ai lavori pubblici.