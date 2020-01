Irene Grandi a Sanremo 2020 con Finalmente io, una canzone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Uno dei nomi più attesi al Festival di Sanremo 2020 è quello di Irene Grandi. Non solo perché la cantante fiorentina è una delle grandi donne della nostra musica negli ultimi venticinque anni, seppur con successo minore recentemente rispetto al passato. Ma anche per la canzone che presenterà con la sua splendida voce. Una canzone firmata da Vasco Rossi.

Che possa essere questa la sua grande occasioni per rilanciare la sua carriera nel mainstream e, perché no, magari per provare a vincere per la prima volta il Festival?

Irene Grandi: Finalmente io

Il brano presentato da Irene a Sanremo 2020 s’intitola Finalmente io, ed è firmato da una delle coppie più importanti della musica italiana: Vasco Rossi-Gaetano Curreri (in collaborazione con altri autori dell’entourage del Blasco).

Un pezzo che desta curiosità e che potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per il ritorno sul palco dell’Ariston della cantante fiorentina, che nella kermesse si è presa le soddisfazioni più grandi proprio con un pezzo scritto per lei dal Blasco.



Irene Grandi

Irene Grandi a Sanremo 2020

La prima volta di Irene al Teatro Ariston è stata nel 1993 all’interno della manifestazione Sanremo Giovani, con il brano Un motivo maledetto. Il vero debutto all’interno del Festival è però nel febbraio successivo, nel 1994, nella categoria Nuove Proposte con il brano Fuori.

Sull’onda del successo di fine millennio, debutta tra i Big nel 2000 con il brano La tua ragazza sempre, scritta proprio da Vasco Rossi, uno dei migliori della sua carriera. Un successo clamoroso, che la porta ad arrivare fino al secondo posto in classifica.

Nel 2010 prende parte alla 60esima edizione del Fesitival con La cometa di Halley, che le permette di qualificarsi per la serata finale. La sua ultima volta in gara al Festival risale al 2015, quando si presenta con il brano Un vento senza nome, che si classifica 12esimo.

Di seguito il video di Un vento senza nome: