“Si dice che questi militari erano lì per fare addestramento ai Peshmerga, però, per fare addestramento in genere non si mandano corpi speciali. Invece, in questo caso c’erano gli incursori di Marina e Col Moschin, che sono delle forze speciali che si utilizzano in particolari operazioni. Quindi, evidentemente non ci hanno raccontato una cosa giusta e bisognerebbe sapere innanzitutto cosa fanno gli italiani esattamente in Iraq“. Lo dice alll’Adnkronos Giuliana Sgrena, la giornalista rapita a Baghdad il 4 febbraio del 2005 e liberata un mese più tardi in un’operazione che si concluse con l’uccisione del funzionario dei servizi di sicurezza Nicola Calipari, commentando l’attentato che ieri ha coinvolto il militari italiani in Iraq.

Fonte